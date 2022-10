RunRivieraRun Half Marathon a Finale Ligure (SV) il 23 ottobre

Non si è ancora spenta l’eco della partecipazione, soprattutto popolare, all’ultima UltrAndoraRun che già l’Asd RunRivieraRun è attesa da un altro grande evento, anzi quello “di base” della sua poliedrica attività podistica, ossia la mezza maratona in programma il prossimo 23 ottobre. Non si tratta di una semplice gara, ma qualcosa che in pochi anni è diventato un clamoroso motivo di richiamo grazie a un mix eccezionale: il mare, il clima ancora favorevole, la gente, odori e sapori del luogo, la bellezza dei luoghi attraversati, da Finale Ligure a Loano passando per Borgo Verezzi e Pietra Ligure, il che significa immergersi nella bellezza della Liguria tanto che sarà davvero difficile venir via dopo la gara…

Il percorso è completamente in linea, pianeggiante, con solo due brevi salitelle a Finale Ligure e al passaggio a Pietra Ligure. Ideale per conseguire buoni risultati cronometrici e puntare al proprio record, soprattutto se il vento spirerà nel verso favorevole alla corsa. La gara, che fa parte del circuito Grand Prix Liguria Running, organizzato dal Consorzio Liguria Running e Walking, è inserita nel calendario nazionale Fidal.

La partenza verrà data alle ore 9:30 da Varigotti, località Malpasso nella Baia dei Saraceni per concludersi alla Marina di Loano. Il costo delle iscrizioni ammonta a 25 euro fino al 17 ottobre, nell’ultima settimana sarà di 30 euro. Forti sconti per le società: un’iscrizione gratuita ogni 6. Premi speciali in denaro ai sodalizi con almeno 25 finisher. I costi sono gli stessi dello scorso anno. Previsto il servizio navette di collegamento fra partenza e arrivo al costo minimo di 1 euro: tutto il raccolto sarà infatti a favore dell’Ass.RA.GI. Onlus per il Progetto Casa Paese. Oltre alla gara individuale è confermata anche la staffetta, con passaggio del testimone a Finalborgo dopo 8 km. E sempre da Varigotti a Finaborgo si svolgerà la prova non competitiva. Sul sito della manifestazione sarà possibile anche visionare tutte le strutture logistiche utili per un soggiorno sportivo-turistico a prezzi convenzionati.

Per informazioni: Asd RunRivieraRun, www.rurivierarun.it