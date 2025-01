Ruba due tablet alla Fiumara e fugge: 46enne denunciato

La Polizia ha denunciato un 46enne pluripregiudicato, residente fuori Genova, per tentato furto aggravato e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

L’uomo ha prelevato dagli scaffali di un noto negozio di elettronica due tablet del valore commerciale complessivo di 368 euro, occultandoli sotto ai vestiti dopo averli accuratamente avvolti con fogli di carta di alluminio. L’azione è stata però notata da un’addetta alla vigilanza che lo ha atteso oltre la barriera delle casse e lo ha fermato.

Invitato a consegnare la merce asportata, l’uomo ha estratto gli apparecchi ma si è rifiutato di attendere le forze dell’ordine che nel frattempo erano state allertate. La volante del Commissariato di P.S. Sestri Ponente, intervenuta in pochi minuti, ha fermato il 46enne in via Sampierdarena, seguito a distanza dalla vigilante che non l’ha mai perso di vista.

Addosso nascondeva un paio di tronchesi ed una palla di carta d’alluminio, presumibilmente utilizzata per avvolgere i tablet ed evitare di far suonare il sistema antitaccheggio.

Resta salva la presunzione d’innocenza fino a condanna definitiva.

