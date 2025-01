Spaccano il lunotto di due auto e rubano: due denunciati

E’ successo ieri sera in Corso Dogali

Un 41enne del posto e un 44enne nigeriano senza fissa dimora sono stati denunciati dalla Polizia per tentato furto aggravato in concorso.

Ieri sera la Sala Operativa ha inviato un equipaggio del Commissariato Centro in Corso Dogali su segnalazione di un residente che, dopo aver udito un forte rumore di vetri infranti in strada, aveva visto i due soggetti armeggiare a bordo di un’auto in sosta.

Uno di loro aveva anche tolto il freno a mano per spostare la vettura in un luogo più buio e poter agire indisturbati.

Il richiedente, che in linea col 112 non ha mai perso di vista i due uomini, li ha subito indicati all’equipaggio giunto sul posto, che li ha fermati e condotti in Questura.

Due le auto con il lunotto anteriore infranto.

La posizione irregolare sul Territorio Italiano del 44enne è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.

Rimane salva la presunzione di innocenza degli indagati.

