Rottura tubo acqua, disagi per l’utenza da via Nizza a Casaregis

Disagi per quanto riguarda l’approvigionamento dell’acqua nella zona compresa tra via Nizza e via Casaregis per la rottura di un tubo dell’acqua nella notte.

Sul posto sono presenti i tecnici di Iren che stanno riparando la perdita.

Al momento per consentire i lavori è stata disposta la chiusura della rete in una buona parte della.

In tempi brevi, spiegano da Iren, l’emergenza dovrebbe rientrare ad esclusione di circa tre-quattro palazzi di via Nizza, dove l’interruzione del servizio dovrebbe andare avanti fino alle prime ore del pomeriggio proprio per consentire la completa riparazione.

Non risultano invece proplemi per quanto riguarda la circolazione con tutte le strada regolarmente aperte.