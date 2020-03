Rotary Club Genova Centro Storico sta a casa ma non si ferma

In un momento delicato e decisivo per l’ Italia, è doveroso andare avanti reinventandosi nel rispetto delle regole.

Il Rotary Club Genova Centro Storico è solito incontrarsi settimanalmente con una sessantina di soci il martedì sera a Palazzo Ducale.

A partire da questa settimana e fino a fine emergenza, si sperimenterà un format nuovo: i soci si collegheranno tramite una piattaforma virtuale e potranno tutti quanti assistere alla riunione, ascoltare il relatore della serata ed intervenire; ognuno dalla propria abitazione, tutti quanti con la consueta voglia di fare gruppo nonostante l’emergenza.

L’obiettivo é andare avanti, volendo e dovendo continuare a sviluppare con tenacia i progetti sociali del club: é inoltre in fase di definizione un progetto da sviluppare eventualmente in sinergia agli altri Rotary Club genovesi, per contribuire attivamente all’emergenza coronavirus, in soccorso ad associazioni ed enti che oggi sono provati dalla situazione contingente.