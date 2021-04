Rossi: sgomberate subito il centro sociale Terra di Nessuno al Lagaccio

“Ho chiesto all’assessore comunale Matteo Campora, a nome di migliaia di cittadini dei quartieri Lagaccio, Oregina e San Teodoro, di conoscere le tempistiche per la realizzazione dell’isola ecologica da parte di Amiu e di conseguenza notizie sullo sgombero del centro sociale Terra di Nessuno che da decenni occupa abusivamente uno spazio in via Bartolomeo Bianco nonostante la vittoria al Tar del Comune di Genova.

I magistrati hanno infatti rigettato il ricorso dell’Associazione per la promozione degli spazi autogestititi contro l’ordine di rilascio dell’area, giudicandolo illegittimo e inammissibile anche per il mancato pagamento del canone da maggio 2013 e la messa in mora da parte del Comune cui non è seguita mai alcuna risposta.

I quartieri coinvolti sono oggetto di un profondo lavoro di riqualificazione con il rifacimento del Ponte Don Acciai e dell’ex caserma Gavoglio.

I cittadini, esasperati per il mancato sgombero del centro sociale, si stanno organizzando per raccogliere le firme”.

Lo ha dichiarato oggi il vice capogruppo della Lega Davide Rossi, a margine della riunione del consiglio comunale di oggi.