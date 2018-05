Rompe i vetri delle auto per rubare: algerino arrestato

Un algerino di 38 anni è stato arrestato dalla polizia in via Cadorna per tentato furto aggravato su auto in sosta. Le volanti della Questura e del Commissariato Cornigliano sono intervenute questa notte alla Foce dove il 38enne era stato visto da un residente infrangere il vetro di un’ auto in sosta e rovistare all’interno.

Giunti sul posto in pochi minuti, gli agenti hanno seguito le indicazione del cittadino, che aveva continuato a seguire lo straniero senza mai perderlo di vista, bloccandolo mentre si allontanava.

All’interno del suo zainetto il frutto di diversi furti su vetture parcheggiate lungo il suo percorso: tre paia di occhiali da sole, un cavo alimentatore e un navigatore Tom Tom, oltre a diverse torce e un martelletto frangivetri, probabilmente trafugato da un bus.

L’uomo, pluripregiudicato e irregolare sul territorio è stato tratto in arresto ed associato alla casa circondariale di Marassi.