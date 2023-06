Roma-Spezia, sfida tra squadre poco ciniche e concrete

Spezia e Roma sono due delle tre squadre con la maggior differenza negativa tra reti segnate ed Expected Goals di questo campionato (insieme alla Sampdoria); i liguri guidano questa particolare classifica a -11.2 (30 reti, rispetto a 41.2 xG), mentre i giallorossi risultano terzi a -8.1 (48 reti contro 56.1 xG).

Lo Spezia è la squadra che ha segnato il primo gol della partita meno volte (nove) in questa Serie A; sul fronte opposto, la Roma non ha mai perso quando ha trovato la prima rete in casa nel torneo in corso (11: 10V, 1N).

Lo Spezia è la squadra che ha segnato meno gol nell’ultimo quarto d’ora in questo campionato (due) – solo la Cremonese (35%) e la Fiorentina (30%), invece, registrano una percentuale di reti realizzate più alta in questo particolare intervallo di tempo della Roma (29% – 14/48).

Lo Spezia non ha trovato il gol negli ultimi due match in Serie A e in cinque delle ultime otto – più in generale, nei cinque principali campionati europei nel 2023 soltanto l’Ajaccio (16) conta più gare senza reti all’attivo degli Aquilotti (12).