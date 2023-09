Roberto Malvasio sorprendente allo slalom “Mignanego – Giovi”

Il pilota di Ronco Scrivia secondo assoluto con la Polini 08 – Suzuki

Sorprendente piazzamento finale di Roberto Malvasio alla 41^ edizione della “Mignanego – Giovi”. Il pilota di Ronco Scrivia, al volante della Polini 08 – Suzuki, una vettura di Gruppo E2SH frutto della joint-venture tra la Autosport Sorrento e la Polini Motorsport, ha infatti chiuso lo slalom in seconda posizione assoluta, destando una grandissima impressione sia tra i partecipanti che tra il pubblico presente alla gara.

“Un risultato che mi soddisfa molto – osserva il portacolori della Autosport Sorrento – sia perché ottenuto in quella che è la mia “gara di casa” sia perché inaspettato ed acquisito dopo il confronto con una concorrenza di qualità. Sono contento anche per chi, Autosport Sorrento e Polini Motorsport, ha avuto fiducia in me e mi ha fornito di nuovo la vettura, che ancora non conosco bene ed ho guidato con accortezza per evitare di abbattere dei birilli”.

“Questa è la terza volta – ha aggiunto Roberto Malvasio – che salgo sul podio assoluto di questa gara, a cui sono molto affezionato: nel 2000 giunsi terzo e nel 2013 arrivai secondo. Anche se sembra superfluo dirlo, è un piazzamento che mi ha fatto veramente piacere”.

L’attenzione di Roberto Malvasio ora si sposta sulla 50^ Cronoscalata “La Castellana Orvieto” in programma a metà ottobre e a cui il pilota di Ronco Scrivia parteciperà al volante di una Radical SR4.

Tutte le notizie sull’attività del pilota di Ronco Scrivia sul suo rinnovato portale all’indirizzo www.robertomalvasio.com.