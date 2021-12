Roberto Malvasio primo assoluto a Magione

Ha vinto l’Individual Races Attack al volante della Radical SR4

Si è chiusa nel migliore dei modi, con uno squillante successo assoluto, la stagione agonistica di Roberto Malvasio. Il pilota di Ronco Scrivia si è, infatti, aggiudicato, alla guida della Radical SR4 messagli a disposizione dalla Autosport Sorrento, l’Individual Races Attack svoltosi all’Autodromo dell’Umbria, in quel di Magione. Per Roberto Malvasio si tratta della nona vittoria assoluta in carriera.

“Abbiamo chiuso la stagione con un ottimo risultato – rileva il portacolori della Winners Rally Team – era un pò che non salivamo sullo scalino più alto del podio: per farlo, ci vuole sempre la vettura adatta e la Radical SR4 che mi è stata fornita era sicuramente d’altissimo livello. Mi sono divertito, anche perché con quel mezzo ci si diverte sempre, il tempo ci ha dato una mano e la gara si è tradotta in un bel crescendo di tempi: dalle due prove del giorno precedente alle manche di gara. Non sono riuscito ad arrivare agli scratch che mi avevano indicato come parametri ma non ci sono andato neppure molto distante: sono convinto che, utilizzando di più questa vettura, riuscirei ad avvicinarmici maggiormente”.

“Ad ogni modo – conclude Roberto Malvasio – sono soddisfatto così: ho conseguito un bel risultato che mi consente di chiudere la stagione in bellezza. Ora me lo godo un po’ e poi inizieremo a pensare a cosa fare l’anno prossimo”.