Rixi: scalo di Genova ancora isolato, Governo non dà certezze su ripristino voli

“Nessuna certezza, nessuna data sicura sul ripristino dei voli dallo scalo di Genova, per cui il lockdown sembra continuare ‘sine die’. Oggi, a domanda precisa, dal ministro del Mit Paola De Micheli non è arrivata alcuna risposta, anzi ha dichiarato che il suo ministero non ci può fare nulla”.

Lo ha dichiarato ieri il deputato genovese e componente della Commissione parlamentare Trasporti Edoardo Rixi.

“Un’assurdità – ha spiegato Rixi – che condanna una regione come la Liguria a un sempre maggiore isolamento, senza voli utili per viaggi business in giornata, autostrade in tilt e treni in perenne ritardo.

A ciò si aggiunga la follia dei voucher per i passeggeri che si sono visti annullare i voli, anche dopo il 3 giugno, fine del lockdown per l’emergenza coronavirus.

Nonostante la Commissione europea e l’Enac abbiano stabilito l’illegittimità della procedura, la maggioranza ha bocciato l’emendamento Lega per l’introduzione dei rimborsi sui voli soppressi, danneggiando i diritti dei passeggeri ed esponendo Alitalia a sanzioni.

È imbarazzante che il ministro De Micheli pensi a rimborsi tra 12 e 18 mesi, mentre su luglio si continuano a vendere autentici voli fantasma.

Se si vuole rilanciare la Compagnia di bandiera si devono dare delle certezze ai passeggeri”.