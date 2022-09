Ritorna il Teatro Govi con la stagione 2022-2023 piena di sorprese musicoteatrali e non solo

Ritorna il Teatro Govi con la stagione 2022-2023 .La presentazione degli spettacoli avverrà nel corso della Kermesse di apertura, sabato 1° ottobre alle ore 21:00 presso il Teatro stesso: sul palco si alterneranno gli organizzatori, ma anche alcuni protagonisti della prossima stagione. Condurrà la serata Carlo Denei, noto cabarettista e autore televisivo che ritroveremo il 12 febbraio insieme a Stefano Lasagna con lo spettacolo “Pe rîe se peu moî” (Di cabaret si muore).

Da sempre il Teatro Govi propone spettacoli di ogni genere e per tutti i gusti, spaziando dai concerti al dialettale, dalla prosa agli spettacoli per famiglie, dalla danza ai musical e all’opera lirica.

Tra i grandi concerti di quest’anno non possiamo fare a meno di sottolineare Alex Britti, che proprio dal Govi aprirà il tour invernale “Sul Divano”, ma anche Fabio Concato con “Musico Ambulante Tour” e i Gnu Quartet:

07.10.22

ALDO ASCOLESE

DA FABER AL CIELO

21.10.22

MARCO DE VITA

SOGNO PIANISSIMO

22.10.22

SPLEEN ORCHESTRA

TO THE BONE

12.11.22

AVANZI DI BALERA

MINA BATTISTI

18.11.22

GLORIA BARDI

SUON DI LEI

25.11.22

MONICA ROSSI

RITORNERAI

26.11.22

GNU QUARTET

02.12.22

ALEX BRITTI

SUL DIVANO

03.12.22

LUCA CANFORA

SCRIVIMI UNA CANZONE

11.12.22

ANDREA ALBERTINI

MORRICONE PER SEMPRE

23.12.22

TROPICO DEL BLASCO& RADIO GAGA

CHRISTMAS IN ROCK

04.02.23

FABIO CONCATO

MUSICO AMBULANTE TOUR

11.02.23

ELISABETTA RONDANINA

ABBA TIME

24.01.23

SHOW TIME

THE GREATEST CONCERT

25.01.23

CHICAGO GROOVERS

BLUES BROTHERS TRIBUTE

17.03.23

EMPTY SPACE

PINK FLOYD TRIBUTE

25.03.23

ZENA SOUL SYNDACATE

SOUL FOOD

Fiore all’occhiello del nostro teatro è il reparto dialettale, come sempre ricco di iniziative e di collaborazioni interessanti, come quella di Michele e Franca Lai che condivideranno il palco in occasione dello spettacolo A SPASSO PE ZENA

16.10.22

COMP.STABILE REG.LIGURIA

U BALLO DI CONTE

23.10.22

LA POZZANGHERA

VOLEVAMO ESSERE UN TRALLALERO

13.11.22

FILO AURORA CAMPOMORONE

ARSENICO E VECCHI MERLETTI

10.12.22

TRILLI

TRA ÛN GOTTO E L’ATRO

08.01.23

MARIO CAPPELLO

NAPOLION SALVIME

15.01.23

CHIAMATECI PURE COMPAGNIA

ROBE DA PAZZI, INTRIGHI & STRAMAZZI

29.01.23

MICHELE E FRANCA LAI

A SPASSO PE ZENA

05.02.23

TEATRAL NERVI

BOLEZùMME

12.01.23

CARLO DENEI – STEFANO LASAGNA

PE RîE SE PEU MOî (DI CABARET SI MUORE)

26.01.23

NUOVA COMPAGNIA COMICA

UN DUE TRE STELLA

16.04.23

AMICI DI ENZO

L’EREDITE’ DO BARBA MENEGO

28.05.23

COMMEDIA ZENEIZE

O DIAO EXISTE

Un Teatro legato alla cittadinanza come il nostro perderebbe la sua identità se non avesse un occhio di riguardo per le famiglie e la danza:

30.10.22

RECITARCANTANDO

IL CAPRICCIO DEL DIAVOLO PAGANINI RACCONTATO AI BAMBINI

06.11.22

YEAWEA MDA

DOMENICA IN FAVOLA

22.01.23

RECITARCANTANDO

HANSEL E GRETEL E LA STREGA NINO

05.03.23

RECITARCANTANDO

BABA JAGA

28.01.23 MIRIAMO DE LELLIS TRIBAL POWER

Tra le categorie che meglio racchiudono in sé l’essenza stessa del teatro ci sono il musical e l’opera lirica:

09.10.22

SULLE ALI DELLA FANTASIA

SIMBA IL RE LEONE

15.10.22

I RAGAZZI DEL CHIOSTRO

ALADIN E IL GENIO DELLA LAMPADA

29.10.22

IL PALCOSCENICO

BRILLANTINA

27.11.22

YEAWEA

CENERENTOLA

04.12.22

SULLE ALI DELLA FANTASIA

UN NUOVO NATALE PER IL GRINCH

18.12.22

LES SALONIERS

GENOVA PER NOI

04.03.23

ANDREA ANZALDI

NIENTE

15.04.23

AMICI DI JACKY

È TUTTO MOLTO GRECO

06.05.23

I RAGAZZI DEL CHIOSTRO

SERATA MISSIONARIA

13.05.23

MUSICAL TIMES

SPRING AWAKENING

14.05.23

JARRET STAR

COME D’INCANTo

20.05.23

PICCOLE STELLE

IL LATO NASCOSTO

21.05.23

RECITARCANTANDO

LA REGINA DI GHIACCIO

27.05.23

GLI STRAORDINARI

LA FERMATA

19/20/23.11.22

VOY E ALMA

GIANNI SCHICCHI e CAVALLERIA RUSTICANA

Infine, un teatro non sarebbe un teatro se non ci fosse la prosa e quest’anno abbiamo l’onore di ospitare un genovese d’eccezione: Corrado Tedeschi che con la figlia Camilla porta in scena lo spettacolo “Partenza in Salita”!

08.10.22

BARONI RAMPANTI

VENERE IN PELLICCIA

05.11.22

AVANTI TUTTA

BORDELLO

14.10.22

IGOR CHIERICI/LUCA CICCOLELLA

SHOWTIME

21.01.23

CHEZ THÉSSE

LETTERE DA LONDRa

27.01.23

CORRADO TEDESCHI

PARTENZA IN SALITA

24.03.23

MEDIAQUALITY

IN VOLO CON LUCIA

31.03.23

GINO VERSETTI

LAVORI SOCIALMENTE INUTILI

01.04.23

LE GOCCE

BARUFFE IN CUCINA

19.05.23

FRANCESCA COLOMBO

DUE DONNE E UN DELITTO

Ricapitolando: primo appuntamento della stagione con la Kermesse, sabato 1° ottobre ore 21:00.

Ingresso gratuito su invito e su prenotazione attraverso il sito del teatro Govi