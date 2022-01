Ritorna Frank Rizzi con “Tra la Musica e la Poesia”, brano intimista e melanconico di matrice cantautorale con influenze hip hop

Ritorna Frank Rizzi con “Tra la Musica e la Poesia”, il singolo nasce da un senso di inquietudine e di insoddisfazione che trova le sue radici nella difficoltà di mantenere ritmi e prestazioni che ci vengono imposti dal nostro vivere quotidiano, quando invece basterebbe confrontarsi ed accettare la propria normalità.

E’ allora che ci si riappropria dei propri ritmi, e che si torna ad apprezzare la semplicità, un gesto, un paesaggio, con la malinconia di chi si accorge di aver “sprecato” qualche occasione e parte del tempo che gli viene concesso.

E soprattutto la meraviglia della musica e di un testo poetico, che ci riconciliano con la bellezza della vita stessa e tutta la sua straordinarietà. – Frank Rizzi

Frank Rizzi, nome d’arte di Francesco Rizzi, compositore, autore e cantante romano, si forma nel synth pop britannico degli anni ’80, abbracciando ed includendo nel suo stile compositivo anche il soul-funk degli anni ’70, la dance, e l’hip-hop, contaminandolo con elementi tipici del cantautorato italiano, dando vita ad un ibrido difficilmente catalogabile.

I testi, scritti sia in inglese che in italiano, alternano spunti riflessivi ed intimisti ad altri ironici se non irriverenti. Frank Rizzi è attivo da qualche anno sulle piattaforme digitali con diversi pseudonimi, ma i suoi ultimi lavori convergono più nettamente su brani pop con testi in italiano.

Ha pubblicato un album autoprodotto con il suo gruppo, i Deb.On Air: “Esci dalla mia testa “ nel 2018.

La collaborazione con l’etichetta Grada Records porta all’uscita di due singoli: “Come on everybody” con lo pseudonimo Frankie, e “Don’t you wanna groove”, con lo pseudonimo Frankie Groover.

Con l’etichetta Star Century pubblica due singoli: “Non vado su YouPorn” e “Il ciclista” con lo pseudonimo Frankie Plays. Nel marzo 2021 ha partecipato al concorso Sanremo New Talent, vincendo la categoria senior con il brano “Il viaggio”

A luglio 2022 è uscito il suo primo EP autoprodotto, “Il tempo di fermarsi”, a nome Frank Rizzi, che contiene, tra gli altri, “Il viaggio”, “La capocciata”, con cui ha raggiunto la finale della categoria senior al concorso Je so pazzo, e la title track con la quale ha partecipato alle fasi finali del Premio Lucio Dalla.

Nell’ottobre 2021 ha pubblicato su Spotify il suo ultimo singolo, “Tra la musica e la poesia”, brano intimista e melanconico, a metà tra l’hip-hop ed il cantautorato.