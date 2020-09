Ritorna a Chiavari la tradizionale fiera di Luglio

Dopo l’emergenza sanitaria, Palazzo Bianco ha individuato una nuova data per la tradizionale fiera di Luglio

L’appuntamento è fissato per domenica 27 settembre 2020. Per procedere ad una ricollocazione dei banchi tale da poter mettere in atto tutte le disposizioni di sicurezza previste dalle normative vigenti, sono state individuate le seguenti vie: piazza Cavour, via San Francesco, via Trieste, corso Dante, piazza Roma, via Nino Bixio, corso Garibaldi, piazza Matteotti, piazza della Torre e via Delpino.

«La nuova data è stata concordata con gli operatori per riproporre la manifestazione dopo il rinvio ad inizio estate e far recuperare loro una giornata di lavoro. Come responsabile della salute pubblica e della sicurezza dei miei cittadini, ho ritenuto necessario sospendere la data di luglio, come è stato fatto anche per le manifestazioni religiose patronali, in quanto non sussistevano le condizioni necessarie per allestire in sicurezza una fiera che, normalmente, conta più di 340 banchi provenienti da diverse regioni – afferma il sindaco Di Capua – Avrà dimensioni minori, meno postazioni e interesserà una porzione limitata della città».