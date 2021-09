Riprendono i corsi d’ arte nel centro storico di Albenga

Sono stati riattivati presso il Centro Artistico e Culturale Torchio e Pennello in Via Genova

SAVONA. 29 SETT. Dopo una lunga pausa, causata dal lockdown, riprendono nella “Città delle Torri” i corsi d’arte e le attività ludiche ed educative dell’Associazione Artistica “Torchio e Pennello”, nella nuova sede in Via Genova 71.

Si tratta di tutta una serie di proposte formative per tutte le età e livelli: dai principianti a coloro che vogliono prendere parte a corsi di perfezionamento. Questo l’elenco dei corsi che sono coordinati dalla direttrice e presidente dell’ associazione, la professoressa Manuela Ferrando. Disegno e Pittura (acquerello, incisione, nudo ed eventuali ripetizioni). Musica (Chitarra, Pianoforte e tastiere, propedeutica, batteria, canto, arpa celtica, violino e viola, ukulele, musica d’insieme). Teatro e recitazione. Laboratori (Creativi di paste modellabili, incisione, mosaico, ripetizioni per area artistica e Laboratori per le scuole).

E’ attiva inoltre una nuova iniziativa: si tratta del corso di violino e viola, per adulti e bambini, che sarà tenuto dal professor Giovanni Sardo docente e concertista, laureato in didattica violinistica al Conservatorio di Milano e professore al Liceo musicale di Albenga.

E’ anche possibile prenotare una lezione gratuita per un corso prescelto, come occasione di orientamento e conoscenza diretta.

Comunque per avere maggiori informazioni per le molteplici iniziative dell’ associazione artistica e culturale ingauna è possibile visitare il sito www.torchioepennello.it oppure telefonare al numero 347 8337447, o rivolgersi direttamente alla sede dell’Associazione in Via Genova 71 ad Albenga.

CLAUDIO ALMANZI