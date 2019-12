La Croce Rossa della Spezia comunica che a causa dell’allerta meteo prevista per oggi lo screening è stato rinviato

Lo screening gratuito aperto alla cittadinanza per HIV, epatite e sifilide in programma per oggi in piazza del Bastione è stato rinviato a data da destinarsi. La nuova data dell’attività verrà comunicata nei prossimi giorni.

Info al: 338 1348967