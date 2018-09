Rimane intrappolato sotto l’escavatore, salvato dai VVF

I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio, verso le ore 16.00, per un soccorso a persona in località Salita al Piano, nel comune della Spezia.

Per cause in corso di accertamento, un uomo al lavoro su un miniescavatore è rimasto coinvolto in una caduta, rimanendo parzialmente bloccato sotto il mezzo.

Immediati i soccorsi inviati dalla Sala Operativa dei vigili del fuoco con sei unità con idonei mezzi attrezzati per l’intervento in oggetto.

Per liberare l’infortunato i Vigili del Fuoco hanno alzato in sicurezza il mezzo meccanico con l’ausilio dei particolari ‘cuscini’ che, gonfiati ad aria compressa, sviluppano elevate capacità di sollevamento.

A questo punto, in sinergia con il personale sanitario presente sul posto, l’uomo veniva estratto, stabilizzato e trasportato presso la sede dei vigili del fuoco di via Antoniana dove, nel frattempo, era atterrato l’elicottero Drago che ha provveduto al suo trasferimento presso l’ospedale San Martino di Genova.