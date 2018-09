Rientri dalle vacanze, tratto chiuso A10: i percorsi alternativi

Ultima giornata di rientro dalle vacanze estive con la rete autostradale che sarà messa alla prova per il traffico.

E a proposito di traffico, quello cittadino, su Genova domani in tanti torneranno al lavoro dopo le ferie e sarà da vedere se la viabilità riuscirà a reggere l’impatto, soprattutto a ponente senza il Ponte Morandi.

Nel mentre sulla A12 Genova-Livorno in direzione Genova è presente dalle 11.30 di questa mattina una coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso. In prevalenza si tratta dei vacanzieri di ritorno in Lombardia e Piemonte.

Si ricorda che sulla A10 Genova-Savona è chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto in entrambe le direzioni.

Coloro che provengono da Milano e sono diretti al porto di Genova o Livorno possono percorrere la A7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure e uscire a Genova Ovest per il porto o proseguire lungo la A12 per Livorno.

Da Ventimiglia-Savona l’aeroporto di Genova è raggiungibile percorrendo la A10 e utilizzando l’uscita di Genova Aeroporto.

Chi proviene invece dalla A12 Genova-Livorno può uscire a Genova Ovest lungo la A7 e procedere lungo la viabilità ordinaria.

Percorsi alternativi autostradali di lunga percorrenza:

Corridoio Tirrenico. Chi da Ventimiglia-Savona è diretto verso Livorno può utilizzare la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e, tramite la D26 Diramazione Predosa-Bettole, percorrere la A7 Milano-Genova in direzione Genova tramite cui raggiungere la A12 in direzione di Sestri Levante.

Dal Frejus o Monte Bianco verso il corridoio tirrenico si consiglia di percorrere la A21 Torino-Piacenza-Brescia, proseguire in A1 Milano-Napoli verso sud per poi percorrere la A15 Parma-La Spezia.

Aeroporto di Genova. Chi proviene da Milano ed è diretto all’aeroporto di Genova, può percorrere la A7 Milano-Genova e, tramite la A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Torino, proseguire in A26 in direzione Genova, per raggiungere l’uscita di Genova Aeroporto tramite la A10.

Porto di Genova. A chi da Frejus o Monte Bianco è diretto al porto di Genova si consiglia di raggiungere la A7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure per poi uscire a Genova Ovest.

Nodo di Bologna. Chi da Ventimiglia-Savona è diretto verso il nodo di Bologna può utilizzare la A6 Torino-Savona da cui raggiungere la A21 Torino-Piacenza-Brescia per poi proseguire lungo la A1 Milano-Napoli in direzione di Bologna.

Corridoi Nord Ovest-Nord Est. Da Ventimiglia o Savona tramite la A10 percorrere la A6 in direzione di Torino da cui proseguire per A21 o A4 a seconda delle destinazioni.

Il traffico in diretta: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do