Richiamo lotti di profilattici a rischio rottura in tutta Europa: le info

Preservativi poco sicuri a rischio rottura. La Mapa ha iniziato a ritirare dal mercato, rimborsando i clienti, alcuni lotti di profilattici ‘Billy Boy e Fromm’ in quanto non rispettano ‘i consueti standard di qualità’.

L’azienda spiega: “La sicurezza dei nostri consumatori è sempre una priorità, e per questo adottiamo rigorosi standard di qualità. Abbiamo recentemente verificato che alcuni lotti specifici di profilattici in polisoprene ‘Billy Boy e Fromm’’ presentano un difetto con conseguenti danni meccanici ai singoli preservativi”.

Ciò potrebbe comportare una compromissione dell’effetto protettivo. Nel peggiore dei casi, ad esempio, significa una gravidanza indesiderata. Non dovrebbe esistere un pericolo immediato.

Tuttavia, la protezione contro le malattie trasmissibili non può essere garantita.

Interessati dal maxi richiamo sono quelli messi in vendita anche tramite i negozi on line come Amazon, eBay, tra giugno 2019 e agosto 2019 ed indicati nell’elenco visionabile al link https://www.produktwarnung.eu/pweu/wp-content/uploads/2019/09/tabelle_r.pdf.

Il ritiro, oltre che in Italia, è in corso anche in Germania, Inghilterra e altri paesi europei.