Anche a Genova è arrivato JuiceAbility, il dispositivo che permette di ricaricare le batterie delle sedie a ruote elettriche utilizzando le infrastrutture di ricarica delle auto elettriche

È JuiceAbility, la nuova tecnologia sviluppata da Enel X, presentata al Consumer Electronics Show – CES, la più importante manifestazione dedicata all’hi-tech in corso a Las Vegas. Attraverso un cavo intelligente e una App, JuiceAbility consente di riconoscere le batterie delle sedie a ruote elettriche e di connetterle al sistema di stazioni di ricarica dei veicoli elettrici.

JuiceAbility si inserisce nell’ambito della collaborazione di Enel X con la startup italiana Avanchair e ha ricevuto il riconoscimento quale “buona prassi” da parte dell’ANGLAT, Associazione nazionale di categoria, che tutela il diritto alla mobilità delle persone con disabilità. L’obiettivo è di permettere l’utilizzo delle sedie a ruote elettriche senza vincoli legati all’autonomia delle batterie.

“Con JuiceAbility, Enel X mette a disposizione delle persone con disabilità una rete di oltre 11.000 stazioni di ricarica con cui poter ricaricare da oggi non più solo le auto, ma anche le sedie a ruote elettriche – afferma Francesco Venturini, Responsabile di Enel X. “Perseguendo una visione basata sull’incontro tra innovazione e sostenibilità, lanciamo oggi al CES2020 un nuovo prodotto che risponde alle esigenze di mobilità di tutti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Onu, attraverso il rafforzamento e la promozione dell’inclusione sociale, economica e politica di tutti, comprese le persone con disabilità”.

Il dispositivo può essere preordinato subito sul sito www.enelxstore.com, mentre le prime consegne partiranno da giugno di quest’anno.

Enel X, la linea di business globale del Gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi e alle soluzioni digitali, è presente al CES 2020 con uno spazio dedicato alle tecnologie in grado di trasformare l’energia in nuove opportunità di crescita e sviluppo per le persone, i business e le città.

L’Azienda ha finora realizzato una rete di oltre 11.000 stazioni di ricarica in tutta Italia. Genova è stata una delle prime città ad aderire al progetto per l’installazione di colonnine e gli utenti hanno a disposizione più di 200 punti di ricarica ad uso pubblico equamente distribuiti tra Centro, Levante e Ponente. Dal giugno 2020 tali infrastrutture non saranno disponibili solo per auto e moto, ma anche per le sedie a ruote elettriche, rispondendo alle esigenze di mobilità di tutti i cittadini.