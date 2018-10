Riace simbolo accoglienza? Sindaco amico di Saviano arrestato per immigrazione clandestina

Comune di Riace simbolo dell’accoglienza? Il sindaco Domenico Lucano stamane è stato arrestato dagli investigatori della Guardia di Finanza per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed illeciti nell’affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.

E’ stato disposto anche il divieto di dimora nei confronti della compagna del sindaco, Tesfahun Lemlem, accusata degli stessi reati.

Le ordinanze cautelari sono state eseguite dai finanzieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Locri su richiesta della procura della Repubblica.

Le reazioni.

Matteo Salvini (Lega): “Accidenti, chissà cosa diranno adesso Saviano e tutti i buonisti che vorrebbero riempire l’Italia di immigrati!

Io vado avanti. Porti chiusi e cuori aperti”.

Giorgia Meloni (FdI): “Vi ricordate quando Saviano diceva ‘Riace modello vincente’ riferendosi alle politiche sull’accoglienza? Bene, ora potrà portare le arance al suo amico Sindaco arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il vero modello vincente” aggiungendo poi una faccina sorridente che fa l’occhiolino su Twitter.

Luigi Di Maio (M5S): “Il sistema dell’accoglienza targato Pd ha creato più indagati che integrati. Il governo del cambiamento ha dichiarato guerra al business dell’immigrazione e nel DL sicurezza ci saranno già risposte importanti”.

Maurizio Gasparri (Forza Italia): “Mesi fa, intervenendo nella commissione di vigilanza Rai, sono riuscito a impedire la trasmissione di una fiction che la Rai ha realizzato per celebrare le gesta pro immigrati del sindaco di Riace. Siamo garantisti e attendiamo, a maggior ragione dopo il suo arresto, che si accertino eventuali responsabilità. Ma un conto sono le valutazioni penali, che devono essere specifiche e prudenti. Altro è la celebrazione precoce di un sindaco la cui opera è sempre stata al centro di mille polemiche”.

Laura Boldrini (LeU): “Le decisioni della magistratura, come sempre vanno rispettate, ma sono certa che Mimmo Lucano saprà dimostrare la sua totale estraneità ai fatti che gli vengono contestati. Il sindaco di Riace ha prodotto un modello di accoglienza che ha avuto riconoscimenti anche internazionali. A Mimmo Lucano la mia solidarietà”.

Roberto Saviano: “Mimmo Lucano è agli arresti domiciliari. La motivazione è favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La verità è che nelle azioni di Mimmo Lucano non c’è mai finalità di lucro, ma disobbedienza civile”. Lo scrittore ha poi attaccato la Bossi-Fini e poi, tra le altre cose, ha aggiunto: “Il razzismo usato come arma di distrazione di massa. Questo governo, attraverso questa inchiesta giudiziaria, da cui Mimmo saprà difendersi in ogni sua parte, compie il primo atto verso la trasformazione definitiva dell’Italia da democrazia a stato autoritario. Con il placet di tutte le forze politiche.

“Zero fondi per Riace. Abbiamo deciso di ridurre a zero la speculazione sull’accoglienza. Per Riace non ci sono coperture e il nostro governo si è posto l’obiettivo di eliminare i finanziamenti a pioggia in tema di politiche migratorie” queste le dichiarazioni rese dal sottosegretario al ministero dell’Interno Carlo Sibilia (M5S) in occasione della sua visita in Calabria il 6 agosto scorso.

“Oggi – ha aggiunto Sibilia – dopo l’arresto del sindaco di Riace nell’ambito dell’operazione Xenia effettuata dalla Guardia di Finanza, sono più comprensibili. Il sistema dell’accoglienza targato Pd ha creato più indagati che integrati. Il governo del cambiamento ha dichiarato guerra al business dell’immigrazione”.