Renzo Piano ringrazia operai e tecnici Ponte di Genova: oggi siete come i medici | Video

“Voi oggi siete un po’ come i medici”.

Lo ha dichiarato l’archistar genovese Renzo Piano, che ha disegnato il nuovo Ponte di Genova, durante un video messaggio pubblicato ieri su YouTube da Fincantieri.

Il messaggio di Piano è stato indirizzato a operai e tecnici che nell’emergenza coronavirus vanno avanti a lavorare (in piena sicurezza) per la nostra città e la Liguria. Un esempio per l’Italia e per il mondo intero.

“Gli operai – ha commentato il governatore ligure Giovanni Toti – sono impegnati, giorno e notte, nella costruzione del nuovo Ponte di Genova e rappresentano lo sforzo di tutti coloro che stanno lavorando in Liguria ai cantieri contro il dissesto e per rendere più moderna la nostra regione.

Cantieri che in Liguria abbiamo deciso di mandare avanti anche con l’emergenza.

Quello del ponte è il cantiere che non dorme mai, è il cantiere della rinascita, dopo il dolore delle 43 vittime che non dimentichiamo mai.

Questa settimana verrà varata un’altra campata da 50 metri”.