Regione Liguria, variazione di bilancio da 29 milioni per l’ospedale Felettino

“Via libera della giunta regionale alla variazione di bilancio da 29 milioni di euro per le annualità 2021-2023 per la realizzazione del Felettino alla Spezia. L’opera avrà un costo complessivo di 264 milioni di euro, di cui 45 milioni saranno destinati all’acquisto di attrezzature tecnologicamente avanzate e nuovi arredi. Con questa variazione di bilancio la quota a carico di Regione Liguria, anche con risorse nazionali ex articolo 20 (edilizia sanitaria), è di 178 milioni di euro”.

Lo hanno comunicato ieri sera i responsabili di Regione Liguria.

“Con questo atto – ha spiegato il governatore Giovanni Toti – viene assicurata la piena copertura al quadro economico per la costruzione del nuovo ospedale, moderno ed efficiente, che la città aspetta da anni.

Questa variazione di bilancio è propedeutica all’avvio della gara, che contiamo possa aprirsi entro aprile per individuare il soggetto cui farà capo la progettazione definitiva, esecutiva, la costruzione dell’opera e la gestione della stessa.

La scelta di Regione Liguria è stata forte e decisa perché la realizzazione del Felettino è un’assoluta priorità di questa amministrazione.

Per questo, con il supporto della nostra finanziaria Filse e del nostro advisor Cassa Depositi e Prestiti, oggi abbiamo stanziato ulteriori risorse pubbliche, in parte per bilanciare l’eliminazione dal bando della permuta del Sant’Andrea che era stato un elemento fortemente distorsivo del precedente appalto voluto dal centrosinistra, e in parte per ridurre l’ammontare del canone di disponibilità della struttura.

In questo modo abbiamo traguardato altri due importanti risultati. Da un lato una maggiore appetibilità della gara che andremo a bandire e a cui ci aspettiamo partecipino numerose imprese, dall’altro il fatto che il Sant’Andrea resterà uno spazio a disposizione della Asl5 e anche della città”.

“Un gran bella notizia per il nostro territorio – ha commentato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – dalle parole ai fatti concreti, una promessa che il presidente Toti ha mantenuto con risorse vere, dal bilancio regionale, per la realizzazione del nuovo ospedale della Spezia. Un passo avanti essenziale nel percorso che avevamo individuato per avere un ospedale pubblico e che possa rispondere alle esigenze di ieri ma anche di domani, purtroppo con l’esperienza sulle spalle della pandemia mondiale”.