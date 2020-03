Regione Liguria: domani bandiere a mezz’asta per i deceduti con coronavirus

“Anche Regione Liguria aderisce all’iniziativa promossa da Anci in segno di lutto per ricordare tutte le persone decedute nell’emergenza coronavirus e di solidarietà nei confronti delle loro famiglie. Domani, martedì 31 marzo, il palazzo di Piazza De Ferrari a Genova esporrà le bandiere a mezz’asta e alle 12 sarà osservato un minuto di silenzio”.

Lo hanno riferito stasera i responsabili di Regione Liguria.

“Tutta l’Italia si fermerà domani – ha aggiunto il governatore Giovanni Toti – per ricordare chi non c’è più e stare vicino a chi ha perso un familiare, ucciso dal coronavirus.

Invito tutti i sindaci e anche i cittadini ad unirsi a noi in questo momento di raccoglimento per coloro che purtroppo non ce l’hanno fatta e per i loro famigliari, che, oltre ad affrontare il grande dolore della perdita, non hanno potuto salutare i loro cari”.