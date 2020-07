Tullio Solenghi apre la rassegna di pregio voluta dal Comune di Recco in Lungomare Bettolo sabato primo agosto “E/20-20 – d’agosto a Recco” alle ore 21.30. Questa è una delle varie iniziative in programma per dare lo sprint alla ripresa turistica ed economica della città.

L’attore genovese diletterà il pubblico con la lettura di alcuni esilaranti brani tratti dai libri di Woody Allen, coniugandoli con le musiche che hanno caratterizzato i suoi film più significativi; le musiche sono eseguite dal maestro Alessandro Nidi e dal suo Ensemble.

Si passerà dai “Racconti Hassidici” alla parodia delle Sacre Scritture tratti da “Saperla Lunga” allo spassoso “Bestiario” tratto da “Citarsi Addosso”, intervallati da brani di George Gershwin, Tommy Dorsey, Dave Brubeck, con uno speciale omaggio al mentore di Woody, il sommo “Graucho Marx”, evocato dalla musica Klezmer. Una serata in cui, in rapida carrellata, si alterneranno suoni e voci, musica e racconto in un’alternanza di primi piani a comporre un “montaggio” divertente e ipnotico.

Hanno fornito il sostegno allo spettacolo i fratelli Luigi e Maurizio Tossini, titolari dell’omonima storica azienda specializzata nell’arte del pane e della focaccia col formaggio, che dichiarano: «Prosegue il nostro legame con Recco e ci fa piacere contribuire alla politica di rilancio della città. In un momento delicato per l’economia locale la nostra azienda ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa culturale di alto livello».

Gli spettacoli sono tutti a ingresso gratuito e si può entrare solo se muniti di mascherina. Le prenotazioni si aprono 4 giorni prima di ciascun evento e termineranno ad esaurimento dei posti disponibili e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del giorno dell’evento stesso esclusivamente con le seguenti modalità:

– con messaggio WhatsApp al numero 3348754058

– tramite e-mail a stampa@prolocorecco.it Per informazioni dettagliate consultare il sito

www.comune.recco.ge.it ABov