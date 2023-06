Recco, Scuola di Danza: le allieve al saggio di fine anno

Recco, le allieve della “Scuola di Danza” di Recco nel saggio di fine anno.

Il saggio della “Scuola di Danza” di Recco, diretta da Tiziana Tel è in programma martedì 20 giugno alle ore 21.15 nell’area allestita per gli eventi in Lungomare Bettolo. Lo spettacolo, a ingresso gratuito, sarà interamente dedicato alla storia del musical e della colonna sonora cinematografica. Quattordici i balletti in cui si alterneranno i vari corsi della scuola, dalle allieve più piccole alle più grandi ed esperte, in coreografie originali e accattivanti.

“That’s dancing”, è il tema della serata, per narrare con le sette note le emozioni di un film. Il racconto danzato sottolineato dalle musiche, solo per citarne alcuni: di “Cantando sotto la pioggia”, “Sette spose per sette fratelli”. “Mary Poppins”, “La Stangata”, “Moulin Rouge”, con il can can finale. Le coreografie sono tutte di Tiziana Tel, affiancata dall’insegnante Veronica Greco. Lo spettacolo di danza si avvale del patrocinio di Comune di Recco e Pro Loco.

«Esprimo l’apprezzamento dell’intera città per l’impegno e i risultati conseguiti da Tiziana Tel e per aver creato una scuola di danza, punto di riferimento dell’intero Golfo Paradiso, che è un importante centro di aggregazione ed educazione per i ragazzi di tutte le età». Commenta il sindaco Carlo Gandolfo. ABov