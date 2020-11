La Giunta comunale di Recco ha approvato, su proposta del sindaco Carlo Gandolfo, la delibera che vara la riqualificazione dell’impianto sportivo di via Vecchia Vastato.

Parte così l’iter per il restyling di un impianto che necessita di interventi di ammodernamento e adeguamento alle più recenti normative, compresa l’anti Covid-19, per ampliare l’offerta di spazi rispondenti alle norme CONI per le società sportive e palestre per le attività scolastiche.

Il Comune di Recco parteciperà al bando “Sport e Periferie 2020” per l’assegnazione di contributi statali con un progetto esecutivo di circa 422mila euro.

I lavori, nello specifico, consistono nella sostituzione degli attuali spogliatoi di lamiera con una nuova struttura con pareti e tetto in pannelli metallici coibentati. La nuova distribuzione interna degli spazi prevede due spogliatoi per gli atleti, uno per gli arbitri e gli istruttori, l’infermeria, il locale tecnico per gli impianti, un magazzino e il servizio igienico per il pubblico.

«E’ un intervento di riqualificazione che risolve il problema degli spogliatoi della struttura ̶ dichiara il sindaco Carlo Gandolfo ̶ L’intervento si inserisce nel percorso avviato da questa Amministrazione di puntare sullo sport, dedicando attenzione all’accessibilità da parte di tutti gli utenti, compresi quelli diversamente abili.

Stiamo vivendo un periodo molto difficile, per le associazioni sportive e lo sport in generale, ma quando tutto sarà finito la pratica sportiva tornerà a svolgere un ruolo centrale nella ripartenza della nostra città.

Il ringraziamento va a tutti gli uffici per il lavoro svolto e per il coordinamento fra i consiglieri delegati allo sport Luigi Massone e alle strutture sportive Sara Rastelli». ABov