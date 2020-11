Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Recco per rendere efficiente illuminazione pubblica di vari tratti di Verzemma. E’ stata quindi affidata a Enel Sole srl, proprietaria dell’impianto di Salita Inopeo in località Verzemma, l’esecuzione dei lavori per la sostituzione dei 12 corpi illuminanti in altrettante armature stradali a led, pensate per illuminare al meglio la pedonale.

L’armatura è il dispositivo in cui sono incorporati la sorgente luminosa, il dissipatore di calore, le lenti e l’alimentatore. «Questa tecnologia consentirà da un lato un notevole risparmio economico, grazie al minor consumo di energia elettrica, e dall’altro una qualità dell’illuminazione più uniforme sulla pedonale» spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo.

L’impegno di spesa previsto per l’esecuzione dei lavori è di circa 2.260 euro. Sono iniziati il 6 novembre i lavori di asfaltatura sulla strada che da via della Nè porta all’Ecocentro; l’intervento consiste nel completamento dei lavori dell’Ecocentro con l’asfaltatura della strada di accesso e la riparazione del manto stradale dissestato, anche in seguito alle criticità atmosferiche delle ultime settimane che ne hanno aggravato le condizioni.

Lunedì 9 novembre invece partiranno i lavori di rifacimento del marciapiede di via Pisa, nel tratto che dal nuovo parcheggio pubblico porta in Via Trieste. Dal prossimo lunedì, quindi dalle ore 8 del mattino e fino al termine dei lavori previsti in 45 giorni, sarà vietata la sosta con rimozione forzata, lungo tutto il tratto designato di in Via Pisa, negli stalli compresi tra l’intersezione con Via Trieste e il civico n° 18.

«Anche in questo periodo difficile, oltre a mantenere gli impegni presi stiamo intervenendo sulle problematiche del territorio che mano a mano ci vengono segnalate – spiegano Gandolfo e l’assessore Peragallo – chiediamo un po’ di pazienza ai residenti delle zone interessate e a chi in questi giorni troverà qualche disagio alla circolazione». ABov