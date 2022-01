Recco, pulizia, sanificazione marciapiedi e raccolta porta a porta

E’ in corso pulizia e sanificazione di marciapiedi e porticati in Recco. Presto nuova estensione della raccolta “porta a porta”.

Sono partite la notte del 17 gennaio la pulizia e la sanificazione di marciapiedi e porticati in Recco; si protrarranno nel corso della settimana sempre in orario notturno.

Perchè nuovi interventi di pulizia in centro a Recco? Chiediamo al primo cittadino della città.

«Si tratta di un intervento straordinario utile a migliorare la situazione igienica della città; considerando anche la necessità di prendere tutti quei provvedimenti necessari a scopo preventivo e precauzionale. Questa è una precauzione per limitare la diffusione del virus». Spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l‘assessore all’ambiente Edvige Fanin.

Le operazioni di pulizia e sanificazione delle strade e dei porticati nel centro cittadino, sono a cura di Amiu; Con la collaborazione con il settore Ambiente del Comune di Recco.

Presto nuova estensione della raccolta “porta a porta” a Recco.

Nelle prossime settimane sarà ulteriormente esteso il servizio di raccolta “porta a porta”. Gli abitanti di via Garibaldi e salita Liceto saranno presto chiamati a differenziare i propri rifiuti con il sistema domiciliare. Prima dell’avvio del nuovo servizio, presso la cabina Loderini, saranno consegnati i kit di raccolta (mastelle e materiale informativo).

Come dovranno organizzarsi i cittadini per la raccolta porta a porta? Chiediamo all’ assessore all’ambiente Edvige Fanin.

«Ai cittadini sarà richiesto un piccolo cambiamento nelle abitudini quotidiane. Questo per contribuire a migliorare l’ambiente e per consentire la riduzione dei rifiuti a smaltimento e il recupero di risorse». Commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin. Le date di attivazione saranno comunicate nei prossimi giorni; anche considerato l’alto numero dei contagi e la necessità delle doverose cautele per contenere la diffusione della pandemia.

Sempre nei prossimi giorni saranno comunicate le date degli incontri pubblici informativi; in vista dell’avvio del servizio in via Cornice Golfo Paradiso;salita della Giudea; via della Pineta; salita del Nespolo; via Privata Aranci; via Polanesi e via Costa Lunga.

Il responsabile del Settore Ambiente e tecnici di Amiu, saranno a disposizione dei cittadini; risponderanno a tutte le domande e ogni chiarimento circa le modalità di svolgimento delle attività. ABov



Nelle foto alcuni momenti dell’avvio del servizio di pulizia e sanificazione di marciapiedi e porticati.