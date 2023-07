Si tratta del secondo appuntamento. Dalle 19.30 il duo composto dal pianista Domenico Greco e dalla violista Giulia Ermirio

Romantic Piano Solo. Dopo il successo del Portofino International Festival e del Concorso Lirico Internazionale, proseguono gli appuntamenti con la musica d’autore.

Il prossimo evento in calendario è in programma domenica 30 luglio, con inizio alle 19.30, con l’Omaggio al Maestro Ennio Morricone, il secondo targato Romantic Piano Solo, rassegna estiva giunta alla decima edizione e appuntamento fisso in riva alla perla del Tigullio.

Il concerto vedrà esibirsi il duo composto dal maestro Domenico Greco, al pianoforte, e Giulia Ermirio, talentuosa violista genovese, e si svilupperà in tre parti: la prima con un assolo di piano, la seconda in duetto e la terza e conclusiva nuovamente in assolo.

Il duo musicale proporrà il migliore repertorio dell’opera di Morricone tra cui grandi classici come “Playing love”, tratto dal film “La leggenda del pianista sull’Oceano”, e il brano colonna sonora di “C’era una volta in America”, capolavoro cinematografico del 1984 diretto da Sergio Leone. L’ingresso e la partecipazione sono liberi.

Ma gli appuntamenti musicali portofinesi non finiscono qui. Il 13 agosto altro concerto al chiaro di luna, con inizio alle ore 19.30, con protagonisti nuovamente il maestro Domenico Greco, al pianoforte, e il cantante Roberto Minniti mentre il 23 agosto la Piazzetta di Portofino ospita ancora una volta la Jazz & Saudade Experience, consolidata formazione di artisti sorta intorno alle ricerche condotte da Alessandra Cabella, nell’ambito musicale lusofono.

Il concerto è organizzato da Limelight Eventi. Il repertorio della band spazia dal jazz strumentale alle canzoni della musica popular brasileira cantate in lingua portoghese.

Trovano quindi il loro spazio la samba, la samba cançao e la bossa nova, alternando ritmi malinconici con altri maggiormente vivaci.

L’ingresso è libero, e la cornice estiva completa una serata che si riempie di sonorità dal sapore storico.

Chiudono gli appuntamenti dell’estate portofinese altri due eventi targati Romantic Piano Solo in programma rispettivamente il 31 agosto, dal titolo Piano Solo in Dolce Vita, con la magia delle Candle Light, con al pianoforte il maestro Domenico Greco e il cantante Fabio Milanese, specializzato nel repertorio italiano evergreen ed internazionale, e il 10 settembre con inizio alle 19.30, con ancora al piano il maestro Domenico Greco e alla voce la cantante Perla.

Per maggiori info: www.comune.portofino.genova.it