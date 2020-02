Recco: primi provvedimenti per difendersi dal Coronavirus

In conseguenza ai provvedimenti dell’ente Regione Liguria Carlo Gandolfo sindaco della città di Recco comunica ai cittadini: In conseguenza dell’Ordinanza n. 1/2020 del Presidente della Regione Liguria riportata in calce si comunica che dalle ore 00.00 di Lunedì 24 febbraio 2020 fino alle ore 24.00 del 1^ marzo 2020 dovranno rimanere chiuse le seguenti strutture, con conseguente sospensione dell’attività:

Scuole Pubbliche

– Istituto Comprensivo Avegno-Camogli-Recco-Uscio

– Locali di via Milano 6

– Istituto per l’Istruzione Superiore “Nicoloso da Recco”

Scuole Private

– Asilo Nido “Il Giardino dei Girasoli”

– Scuola Infanzia “Sacro Cuore”

– Asilo Nido e Scuola Infanzia “Ente Morale G.Speroni”

Altre strutture

– Biblioteca Comunale e Sala Polivalente in via Ippolito D’Aste

– Palestra Pubblica di Via Marconi

– Palestra Pubblica di via Vecchia Vastato e locali attigui in uso alla Filarmonica “G.Rossini”

– Palestra pubblica di via Marconi c/o Liceo

– Palestra di judo di Piazzale Olimpia

– Centri Anziani di via priv. del Parco e di Polanesi

– Bocciofila di via Roma

– Campo Sportivo di San Rocco

– Campo da rugby di via Doria

– Campi da tennis di Piazzale Olimpia

– Associazione ex combattenti di via Milano

E’ inoltre sospeso il mercato settimanale del lunedì.

Sono altresì sospese le prove scritte previste per Martedì 25 febbraio alle ore 9.00 e alle ore 14.00 presso l’Istituto Comprensivo Avegno-Camogli-Recco-Uscio, sito in Recco del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo” (cat. C) a tempo indeterminato e a tempo pieno presso il Settore Servizi alle Persone/Servizi Demografici. Riguardo a tale concorso seguiranno comunicazioni in merito.