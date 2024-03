Recco, potatura correttiva degli alberi alto fusto in città

Recco, potature correttiva degli alberi ad alto fusto in città per una corretta manutenzione.

Recco, sono iniziate le potature su decine di alberi in città. Le piante, più rilevanti sono a ridosso del cimitero, in via della Ne e in piazzale Olimpia. L’impresa affidataria dell’intervento lavorerà in tutto il centro cittadino.

L’elenco delle piante interessate dalla manutenzione include esemplari di Cinnamomum camphora, Magnolia Grandiflora, Platanus Occidentalis, Eucalyptus, Cedrus Libani, Quercus Ilex, e altri, dimostrando l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso la diversità botanica e la salute dell’ecosistema urbano.

«L’attività intrapresa è conforme alle raccomandazioni degli specialisti, si effettua nel giusto periodo dell’anno e fa parte di un’iniziativa di manutenzione adeguata.

Questa iniziativa non solo migliora l’immagine urbana, e riduce il rischio di caduta rami, ma preserva anche lo stato di salute delle piante». Spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore al verde Edvige Fanin.

L’affidamento del servizio di potatura delle alberature ad alto fusto, nel centro cittadino alla ditta Tedesco di Camogli. L’intera operazione, del valore di circa € 33mila euro, è stata determinata dopo un’attenta valutazione delle necessità e delle condizioni delle piante presenti. ABov