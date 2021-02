Recco, sindaco Gandolfo over 80: «Attendete le nostre indicazioni per le prenotazioni vaccini»

«Non chiamate il Comune o il Cup per prenotare il vaccino ma aspettate le indicazioni dell’Amministrazione. Vi daremo presto informazioni precise su come e quando vi verrà somministrata la prima dose di vaccino ̶ Carlo Gandolfo sindaco di Recco si appella alla cittadinanza, ricordando ̶ che d’intesa con Regione Liguria, Asl 3 e Federsanità Anci Liguria e

la campagna vaccinale partirà presto per gli over 80 che intendono vaccinarsi. L’Asl 3 ha individuato nell’ex ospedale di Recco la sede idonea per le vaccinazioni. Vi diremo presto le modalità con cui si potranno formalizzare le adesioni degli over 80. ̶ conclude Gandolfo ̶ In queste ore stiamo lavorando insieme ad Anci e ad ASL 3 per organizzare un servizio che consenta a tutti di accedere alla vaccinazione in sicurezza». ABov