Recco, nuove fognature in frazione Megli, canali per acqua piovana

Recco, avviati in via Cornice Golfo Paradiso i lavori per l’ammodernamento della rete fognaria. Canalizzazione acque meteoriche in via Faveto.

I lavori per ammodernare la rete fognaria in via Cornice Golfo Paradiso a Recco sono iniziati nella prima settimana di febbraio; termineranno, condizioni meteo permettendo, in un paio di mesi. L’opera, programmata da Iren, gestore del servizio, in sinergia con l’Amministrazione comunale di Recco, prevede la posa della nuova tubatura che scorrerà lungo la strada carrabile della frazione Megli, nel tratto compreso tra il rio Sonega e la Scuola d’infanzia.

L’intervento prevede la realizzazione di una condotta di fognatura “in pressione”, ovvero in salita, con un impianto di sollevamento interrato per spingere i reflui verso l’alto, e andrà a sostituire la deteriorata e ormai ingestibile rete fognaria “a gravità”. «Con questi lavori andiamo ad ammodernare e riqualificare alcuni tratti della rete fognaria per ottimizzarne il funzionamento ed eliminare le criticità più volte segnalate dai cittadini.

Le opere avranno l’obiettivo di garantire la sicurezza e la salvaguardia ambientale di questa parte del territorio comunale». Spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin. L’investimento previsto per l’opera è di circa 238mila euro.

Procedono i lavori per la canalizzazione delle acque meteoriche, aperto il cantiere in via Faveto.

Procedono speditamente i lavori per rinforzare il sistema di canalizzazione che permetterà l’efficace raccolta e deflusso delle acque meteoriche. Terminati i lavori per la sostituzione della tubazione in via Salvo d’Acquisto, il cantiere è ora operativo all’altezza del primo tornante di via Faveto; dove è stata posata una nuova condotta di scarico e sarà realizzata una nuova caditoia.

«Anche questo intervento eviterà quei fenomeni di allagamento che si registrano soprattutto in occasione di precipitazioni abbondanti, mettendo così in piena sicurezza la zona». Commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo.

Per i lavori di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e idraulico, sono stati investiti 165mila euro; 140mila provenienti da un contributo statale, per investimenti destinati a opere pubbliche, e 25mila integrati dal Comune di Recco. ABov