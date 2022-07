Recco. Note in blu, un concerto per sensibilizzare sull’autismo

Recco…… “Note in blu”, un concerto di sensibilizzazione sull’autismo.

“Note in Blu”, in attesa dell’omaggio della città di Recco a Fabrizio De André in programma venerdì prossimo, c’è la bella iniziativa ospitata domani sera in Lungomare Bettolo.

A partire dalle ore 20,30, si darà inizio allo spettacolo, patrocinato dal Comune di Recco e organizzato da Angsa Liguria Fondazione “Cometa Blu”, che coinvolge musicisti di rilievo, cantanti e autori, per sensibilizzare sul tema dell’autismo.

«Tale occasione – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – è preziosa per rendere consapevoli i cittadini e stimolare le istituzioni a occuparsi con impegno dell’autismo. La musica, in questo caso, si fa strumento diretto ed efficace di messaggi e riflessioni». ABov