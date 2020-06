Recco: Le spiagge libere superano il test del primo week-end

La gestione delle spiagge libere organizzata dall’Amministrazione comunale di Recco, ha dato un ottimo riscontro. I cinque steward hanno regolato gli accessi dei bagnanti e verificato il rispetto della regole anti-Covid.

La società che fornisce gli steward “distanziatori” da anni fornisce e prepara i bagnini per assicurare tranquillità funzionale sulla spiaggia di Bogliasco. L’apertura di domenica 2 giugno e oggi degli stabilimenti balneari hanno dimostrato di essere a misura di coronavirus. Con questi risultati si può dire che la stagione turistica a Recco e aperta.

Il sindaco Gandolfo in questi giorni ha fatto una serie di controlli per verificare il funzionamento di tutti gli accorgimenti adottati. «Devo dire che cittadini e turisti stanno usando in modo intelligente il litorale ̶ commenta Gandolfo ̶ in questi giorni trascorrendo alcune ore di relax sulle spiagge libere, ho riscontato complessivamente,

il comportamento dei bagnanti è piuttosto buono. Il sistema degli steward distanziatori sta funzionando bene, il personale ha esperienza e indirizza i fruitori degli arenili per consentire di sfruttare al massimo la capienza delle diverse spiagge.

Vogliamo che i turisti capiscano che qui si può venire in totale sicurezza. Il mare è stupendo e stiamo migliorando la pulizia delle spiagge in modo che sia tutto pronto quando, in concomitanza con la possibilità di movimento e spostamento tra le regioni, partirà la stagione balenare.

Invitiamo tutti a trascorre le loro vacanze in Liguria e a Recco. Piemontesi e Lombardi siete i benvenuti il nostro territorio è attrattivo, ricco di eccellenze e tesori. Venite a scoprirli.» ABov