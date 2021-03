Recco: interventi di pulizia e sfalcio in salita san Martino

Proseguono sul territorio gli interventi di manutenzione da parte del personale degli uffici tecnici del Comune di Recco. In particolare in questi giorni le squadre di operai hanno svolto attività di pulizia e di sfalcio di erbe infestanti lungo salita San Martino, percorso pedonale che permette di raggiungere agevolmente il Palazzo della Salute.

«Abbiamo chiesto di dare priorità a questa zona della città maggiormente frequentata negli ultimi giorni perchè fa parte del percorso che i cittadini provenienti dalla zona di Megli utilizzano per raggiungere a piedi l’ex ospedale sant’Antonio e per sottoporsi al vaccino anti-Covid. In questo caso, l’obiettivo degli sfalci riguarda in prevalenza la sicurezza dei pedoni.

Gli interventi di pulizia e taglio delle erbe infestanti si estenderanno progressivamente, secondo le priorità, per migliorare la visibilità stradale e il decoro urbano» commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo. ABov