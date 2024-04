Recco, il sindaco Gandolfo incontra gli over 60 nel pomeriggio

Recco. Torna il pomeriggio con il sindaco: Gandolfo incontra i concittadini over 60.

Dai recenti incontri – molto partecipati – con i cittadini over 65 sono scaturiti molti suggerimenti per il sindaco Carlo Gandolfo che, nel prossimo appuntamento, questa volta con gli over 60, troverà nuovi stimoli per la prossima azione amministrativa.

Il nuovo forum si terrà lunedì 8 aprile alle ore 16 nella Sala del Consiglio, presso la sede del Comune in piazza Nicoloso, per condividere riflessioni, opinioni e suggerimenti.

«E’ una grande opportunità – dichiara il sindaco Gandolfo – per ascoltare direttamente la voce e le opinioni dei senior. La loro saggezza, esperienza e prospettiva costituiscono un patrimonio inestimabile per la crescita continua e lo sviluppo della nostra città. L’ascolto e il confronto costante con la cittadinanza sono elementi prioritari per ogni pubblica amministrazione».

L’appuntamento sottolinea ulteriormente il desiderio del sindaco di Recco di consolidare e velocizzare quella raccolta e diffusione di informazioni tra l’amministrazione comunale e i cittadini, garantendo che ogni voce sia ascoltata e valorizzata. E’ prevista la partecipazione della Strega Botanica. ABov