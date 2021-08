Recco, “Il Re degli Ignoranti”, show dedicato a Celentano. Ingresso gratuito su prenotazione.

“Il Re degli Ignoranti”, show dedicato a Adriano Celentano va in scena in Lungomare Bettolo giovedì 12 agosto (ore 21.30). Da oggi sono aperte le prenotazione per “Il Re degli Ignoranti”, il tribute show dedicato ad Adriano Celentano. Lo spettacolo in programma nell’area eventi di Lungomare Bettolo giovedì 12 agosto (ore 21.30) con ingresso gratuito.

Dopo l’enorme successo decretato alla band nella stessa location, il 30 dicembre del 2019 – data scelta per il “concertone” di Capodanno. – Il super spettacolo che accende il divertimento, tra i mille successi del Molleggiato, torna a Recco per far cantare un pubblico di tutte le età. Maurizio Schweizer, il frontman del gruppo, è perfettamente a suo agio nella vocalità di Adriano.

Un artista eclettico, accompagnato dalla band di 7 musicisti e tre coriste, che accosta la naturale somiglianza fisica, e vocale, all’abilità dello showman. In scaletta i più grandi successi di Celentano, accompagnati da siparietti comici estratti da film (come l’iconica pigiatura dell’uva) e chicche per estimatori.

Anche i costumi sono identici a quelli utilizzati dal Molleggiato in diversi periodi della sua lunga carriera. Cinque diversi look sono stati realizzati nei minimi dettagli, includendo accessori vintage.

«Con questa rassegna estiva, la più rilevante e significativa degli ultimi anni, abbiamo voluto offrire a cittadini e turisti l’opportunità sia di arricchimento culturale sia di svago. Gli eventi stanno costituendo un’occasione di socialità e di aggregazione da vivere con senso di responsabilità». Commenta il sindaco Carlo Gandolfo, annunciando il prossimo appuntamento previsto nella programmazione di “E-20/21 – d’estate a Recco”. ABov

E’ possibile prenotare il posto a sedere esclusivamente con le seguenti modalità:

Telefonando al numero 3667804083 dalle ore 8 alle ore 20.

Tramite accesso al sito www.comune.recco.ge.it .

Telefonando alla Pro Loco al numero 0185722440.