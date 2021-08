Nuovo porticciolo a Nervi, questa sera l’inaugurazione con qualche polemica

I lavori proseguono tra mille polemiche

Tursi, ok intitolazione porticciolo di Nervi a Ferraro. Corso: per Genova è un onore

Questa sera alle 20.30, si svolgerà l’inaugurazione del nuovo porticciolo a Nervi.

Per l’occasione interverranno Pierfrancescoantonio Carleo, presidente Municipio IX Levante, Federico Bogliolo del Municipio IX Levante, Pietro Piciocchi, assessore ai Lavori pubblici e bilancio, Domenico Cianci, presidente Commissione IV Territorio Ambiente Regione Liguria e Marco Bucci, sindaco di Genova. Al termine degli interventi ci sarà l’esibizione delle Alter echo string quartet.

La piscina Mario Massa non esiste più e al suo posto è stata creata una nuova darsena.

I lavori proseguono però fra mille polemiche.

Ad alzare i toni quelli del Comitato “No alla cementificazione di Nervi a difesa dell’unicità del territorio” che non ci stanno proprio e parlano di “della più grande schifezza pensata, ideata e realizzata”… “una schifezza ed uno sfregio al piccolo borgo che, detto per inciso, non potrà mai essere neanche lontanamente una piccola copia di Portofino, è semplicemente UNA MER… di proporzioni inenarrabili, roba da prendere ingegneri e/o architetti e stracciargli i titoli abilitativi e la Laurea.”

Analogo pensiero sulla pagina Facebook di “Quelli che amano Genova Nervi”: “Verrà inaugurata al porticciolo di Nervi – si legge in un post – la nuova darsena in stile Dubai….sarà una giornata di lutto per chi considera l’ambiente un patrimonio da non oltraggiare con brutte gradinate di cemento.”

Difende il progetto per la sua realizzazione l’assessore del municipio Levante Bogliolo, che, lo scorso 26 luglio su Facebook scriveva: “È arrivato anche il mio momento, è arrivato il momento di esprimere la mia soddisfazione. Ricordo come se fosse ieri, nel 2012, il primo giorno di chiusura della piscina Massa. E poi 8 lunghi anni di chiusura, estati umide che trasformavano l’impianto in un acquitrino. E ogni volta, come se fosse sempre la prima, il cuore di ognuno di noi piangeva a vedere quella storica parte di nervi in quelle condizioni.”

Del caso se ne era anche occupata Legambiente che l’aveva definita “Una colata di cemento” mentre c’è chi ha paragonato il nuovo approdo ad una specie di “cimitero con le lapidi”.