Recco, Golfo Paradiso via Cornice: inizio lavori di asfaltatura. Modifiche alla viabilità dal 28 febbraio al 1° marzo.

Recco, via Cornice Golfo Paradiso: dopo i lavori di rifacimento della rete fognaria, che hanno interessato il tratto di via Cornice Golfo Paradiso, dal 28 febbraio al 1° marzo, si svolgeranno le attività per il ripristino del manto stradale.

L’ammodernamento della fognatura, realizzato da Iren in sinergia con l’Amministrazione comunale, ha permesso di eliminare gli annosi problemi di sversamenti fognari in quella zona, che causavano continui disagi ai residenti, oltre che danni all’ambiente.

«Le operazioni di ripristino del manto stradale dureranno solo tre giorni – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – e restituiranno ai cittadini un tracciato completamente riqualificato. L’asfaltatura di via Cornice Golfo Paradiso si aggiunge ad altri interventi svolti negli ultimi mesi su varie strade comunali.

L’obiettivo di questi interventi, piccoli o grandi che siano, è sempre quello di risolvere le principali criticità sul territorio, per migliorare la sicurezza stradale e la qualità della vita dei cittadini».

Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità necessarie per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, il Comune di Recco ha emesso un’ordinanza che vieta la sosta e il transito in via Cornice Golfo Paradiso, nel tratto compreso tra il civico 45 A e il civico 86, dalle ore 8 alle ore 17 nei giorni 28, 29 febbraio e 1 marzo 2024. ABov