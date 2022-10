Recco, Giunta comunale: c’è l’intesa all’inclusione sociale

La Giunta comunale di Recco approva la convenzione ai percorsi di inclusione sociale.

La Giunta del comunale di Recco ha approvato lo schema di convenzione con ALFA l’Agenzia regionale per il lavoro la formazione e l’accreditamento. Sarà un “Progetto personalizzato individuale” per l’attivazione di percorsi finalizzati all‘inclusione sociale. Operazione rivolta a residenti del Comune di Recco, seguiti dai Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale Sociale, secondo quanto indicato dalle linee di indirizzo regionali e nazionali.

«L’inclusione sociale è uno dei temi verso cui la nostra Amministrazione pone l’accento, convinti che è necessario dare opportunità a coloro che vivono situazioni di disagio. La formazione è uno strumento importante per dare una risposta a quanti si sentono esclusi, per restituire loro una motivazione e per aiutarli a ricostruire le relazioni sociali». Affermano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore servizi sociali Francesca Aprile.

Nell’ambito di questi percorsi viene richiesto alla persona un impegno a svolgere attività di pubblica utilità, a partecipare ad attività di socializzazione e/o percorsi di formazione volti a garantire un recupero delle autonomie sociali e un minimo livello di sussistenza.

ALFA, l’organizzazione dell’ente.

La Legge Regionale 30 Novembre 2016, n. 30 istituisce ALFA, Agenzia per il Lavoro. La Formazione e l’Accreditamento, a far data dal 1° gennaio 2017, quale ente del settore regionale allargato. L’ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile, organizzativa e di proprio personale.

Alfa succede a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi ad Arsel Liguria. Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro, è stata soppressa dalla stessa Legge Regionale n. 30/2016. L’ente Alfa nasce a seguito di un processo di acquisizione di strutture, competenze e attribuzioni di enti regionali preesistenti. ABov