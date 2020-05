Il sindaco Gandolfo e il consigliere regionale Rosso in visita all’ex ospedale Sant’Antonio per ringraziare tutto il personale della struttura.

Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo, oggi 21 maggio, accompagnato da Matteo Rosso, medico, consigliere regionale e componente della commissione regionale Sanità, ha effettuato una visita presso l’ex ospedale Sant’Antonio per esprimere il ringraziamento di tutta la comunità all’equipe di medici, infermieri, operatori sanitari e personale amministrativo che in questo lungo periodo ha mantenuto gli ambulatori aperti, lavorando con la solita professionalità per affrontare al meglio la sua funzione di rilevante interesse pubblico.

«La nostra Casa della Salute è stata l’unica struttura del distretto rimasta aperta nel corso del lockdown ̶ ha commentato il sindaco Gandolfo ̶ tutto il personale ha proseguito il lavoro con i pazienti che necessitavano di prestazioni urgenti, fornendo la risposta più appropriata nella massima sicurezza.

Con il consigliere regionale ho anche riscontrato le buone condizioni dell’ex ospedale, che ha un’ottima organizzazione interna per gestire queste fasi tanto critiche per la sanità, e ho anche visitato i nuovi ambulatori, che saranno presto allestiti per garantire un’implementazione delle funzioni della struttura.

Mi auguro che partano presto i lavori di restyling della parte ancora vuota della struttura, quella dedicata alla Rsa con alcuni posti riservati ai medici di famiglia del territorio per farvi accedere i pazienti dimessi dagli ospedali di Genova e della Liguria. Sono certo che superata questa fase verranno messe in moto le procedure per completare le dotazione di questa importante realtà.» ABov