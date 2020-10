Carlo Gandolfo, sindaco di Recco parla ai giovani invitandoli al rispetto delle regole e all’uso della mascherina.

Gandolfo nella diretta facebook dall‘area giochi in piazza Ricina parla ai più giovani invitandoli al rispetto rigoroso del distanziamento sociale e all’uso della mascherina.

Il sindaco chiede collaborazione anche alla luce dei nuovi contagi in città. «Sabato scorso in questo spazio c’era un assembramento di ragazzi ̶ ha detto il primo cittadino di Recco ̶ quasi tutti privi di mascherina. Sono intervenuto con la polizia locale invitando i presenti al rispetto delle regole.

Sono qui, quindi, per dare il senso della presenza delle istituzioni in questo posto che non è l’unico a Recco dove le aggregazioni giovanili sono fatte senza l’utilizzo dei dispositivi di protezione. Questa giornata ci porta anche nuove preoccupazioni con altri sette casi positivi notificati a Recco, che fanno salire a 13 le persone individuate ma sul territorio i casi sono sicuramente di più.

Tornerò in quest’area nei prossimi giorni per vedere se la situazione è migliorata, in caso contrario dovrò prendere provvedimenti restrittivi ma vorrei evitare simili decisioni che non ci piacciono per niente, perché intendiamo vivere gli spazi pubblici in piena sicurezza». ABov