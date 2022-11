Recco, finiti lavori nei canali acque meteo in salita Giudea

Recco, conclusi i lavori per la canalizzazione delle acque meteoriche in salita della Giudea.

Si è appena concluso l’intervento per migliorare il deflusso delle acque meteoriche in salita della Giudea. Un lavoro di ripristino necessario in quanto era stata riscontrata una situazione di criticità in alcuni tratti del sistema di canalizzazione, ritenuti inadeguati a smaltire il volume delle acque in occasione di copiose precipitazioni.

«Un’attività fondamentale per riordinare il sistema di canalizzazione delle acque meteoriche al fine di ridurre quelle potenziali situazioni di pericolo per persone e proprietà, soprattutto durante intense piogge, mettendo in piena sicurezza tutta l’area.

L’ufficio tecnico ha inoltre provveduto alla pulizia di griglie e caditoie rimuovendo residui di terra e pietre, accumulati dallo scavo e dal transito dei cinghiali. Detriti che avrebbero provocato ostruzione e conseguenti allagamenti». Spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l‘assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo. ABov