Recco, festività per la N.S. del Suffragio 7 e 8 settembre.

Si svolgeranno come ogni anno i prossimi 7 e 8 settembre i festeggiamenti di N.S. del Suffragio, patrona di Recco.

Saranno in vigore limitazioni alla circolazione e alla sosta e obblighi in relazione alle misure anti contagio da Covid 19, anche all’aperto.

Per l’accesso alla Fiera vige obbligo di Green Pass e mascherina.

Di seguito le particolari disposizioni dell’ordinanza in materia sanitaria.

– Durante lo svolgimento degli spettacoli degli “antichi mortaletti liguri”.

– E’ obbligatorio l’uso della mascherina per il pubblico che assiste agli spettacoli.

– Il personale addetto al caricamento e allo svolgimento della sparata degli “antichi mortaletti liguri” debba indossare la mascherina ove non risulti possibile mantenere il distanziamento interpersonale di mt. 1.

– Sia fatto obbligo di rispettare le norme di prevenzione del contagio quali il lavaggio delle mani con soluzione idro- alcolica e il distanziamento.

Durante lo svolgimento della fiera e della processione :

– Sia obbligatorio l’uso della mascherina anche all’aperto e sia garantito il distanziamento per tutte le persone che percorrono o stazionano in in Via Roma (da Via Fiume a uscita Autostrada), Via Pisa, Via Trieste, Largo Giovanni XXIII, Via Vittorio Veneto (lato torrente) e Lungomare Bettolo.



Per informazioni sulla viabilità in centro di Recco : Comando Polizia Locale – 0185.7291283

La Pro Loco di Recco informa telefonando – 0185.722440

Il mondo dei Quartieri 8 settembre storia e tradizioni : www.sagradelfuoco.it Per maggiori informazioni sulle festivita e i divieti consultare i documenti allegati. Programma Completo Festività 2021 —- Ordinanza n 151 installazione stand