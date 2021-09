Recco, festa N.S. Suffragio. Variazioni al servizio AMT

Recco, variazioni al servizio AMT per festività Nostra Signora del Suffragio.

Festività di Nostra Signora del Suffragio a Recco, in occasione verranno effettuate le seguenti modifiche al servizio di linea AMT.

Ore 6:00 di martedì 7 settembre e sino al termine del servizio di mercoledì 8 settembre:

– le corse provenienti da Colle Caprile e Testana dirette al capolinea di Recco transiteranno in via Pisa, Piazza Gastaldi, Via Marconi. Il percorso inverso prevede il transito in Via XXV Aprile per proseguire in Via Pisa.

– le corse provenienti da Recco per Cotulo (servizio Chiama il bus) transiteranno davanti alla parrocchia di San Giovanni Bono, Via San Giovanni Battista (direzione ex campo sportivo parrocchiale), Via Ippolito D’Aste, Via XX Settembre per riprendere il percorso abituale. Analoghe modalità per il percorso inverso.

Nella serata di mercoledì 8 settembre sono previste brevi interruzioni al servizio di linea per consentire il transito della processione. ABov