Recco: emergenza Covid-19, ecco la tabella dei negozi aperti

Il Comune di Recco presenta la lista degli esercizi commerciali, che nel corso dell’emergenza coronavirus resteranno aperti. Nella locandina inserita in fondo all’ articolo ci sono gli orari e numeri di telefono. Evidenziati con il colore rosso, sono indicati i negozi, alimentari, beni generici e supermercati, che forniscono il servizio di consegna a domicilio.

«Consigliamo ̶ spiega il sindaco Carlo Gandolfo ̶ di fare la spesa una volta a settimana e di servirsi delle consegna a domicilio. E’ importante ridurre al minimo gli spostamenti e la frequenza di spesa, limitando l’attività ad una sola persona per famiglia, da effettuare comunque sempre nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di un metro.

Per andare incontro alle esigenze degli over 65 privi di una rete familiare o amicale, per i quali è raccomandato fortemente di ridurre al minimo i contatti pubblici, è attivo il seguente numero di telefono dedicato: 3667804083. In accordo con i volontari della Croce Verde è anche operativo il servizio per quanto riguarda la consegna di farmaci a domicilio.»

Nella locandina predisposta dal Comune di Recco (vedi in fondo all’articolo) sono evidenziati tutti i numeri di telefono, anche quelli attivati da Regione Liguria, per evitare gli spostamenti. Queste sono soluzioni che oltre a convincere la gente a seguire le indispensabili precauzioni previste dal decreto “Io resto a casa”. Queste disposizioni sono nate anche per rispondere ai bisogni essenziali delle persone più anziane o con ridotta mobilità.ABov Clicca qui Esercizi Comm. Recco Cov19