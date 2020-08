La Giunta comunale ha formalizzato, con una delibera presentata dall’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba, il rimborso del 50% della tariffa annuale versata dalle famiglie per il trasporto scolastico senza poterne usufruire, a causa della sospensione delle attività didattiche causate dall’emergenza Covid.

Il servizio prevede il pagamento di una tariffa che viene versata o in un’unica soluzione, scelta operata da 29 su 141 famiglie, o in due rate. Chi ha preferito optare per l’unico versamento annuale riceverà la restituzione della quota relativa al periodo di interruzione del servizio che, di fatto corrisponde a metà dell’anno scolastico e quindi equiparabile a metà del costo complessivo.

«La nostra Amministrazione – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – ha iniziato fin da subito a ragionare su un provvedimento che venisse incontro alle famiglie con i figli in età scolare, già duramente provate dalle difficoltà causate dall’emergenza sanitaria, per il rimborso della quota parte relativa al periodo di non effettuazione del servizio di trasporto scolastico». ABov