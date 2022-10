“Crisi d’impresa: nuove prospettive”. A Genova il 13 ottobre arriva il seminario gratuito organizzato da Confesercenti.

“Crisi d’impresa: nuove prospettive”, giovedì.

Il 13 ottobre a partire dalle 14,30 Confesercenti Genova organizza, presso la propria sede in via Balbi 38 b, il seminario “Crisi d’impresa: nuove prospettive”, riguardante composizione negoziata, concordato minore e concessione abusiva del credito.

Interverranno l’avvocato Fabrizio Batini del Foro di Genova ed il dottor Roberto Madrignani, commercialista consulente fiscale di Confesercenti Genova.

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi e riservare il proprio posto in sala, oppure per ricevere il link di accesso tramite cui seguire il seminario in collegamento web, è necessario compilare il form al presente link